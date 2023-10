PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit Einbußen

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 49,85 EUR.

Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 1,2 Prozent auf 49,85 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 49,59 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 50,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 66.107 Stück.

Am 27.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 82,01 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 49,59 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 0,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.08.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 7.287,00 USD gegenüber 6.806,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 01.11.2023 vorlegen. PayPal dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,95 USD je PayPal-Aktie.

