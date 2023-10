PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 53,46 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 53,46 USD. Die PayPal-Aktie legte bis auf 53,46 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,92 USD. Bisher wurden via NASDAQ 648.491 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2022 auf bis zu 92,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Bei 52,65 USD erreichte der Anteilsschein am 23.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,52 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PayPal gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,93 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 7.287,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.806,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,95 USD fest.

