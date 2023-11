PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 56,30 USD.

Die PayPal-Aktie zeigte sich um 01:59 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 56,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 56,74 USD. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 55,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 55,79 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 11.456.893 PayPal-Aktien.

Bei 88,63 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,25 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,75 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 01.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.418,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,98 USD im Jahr 2023 aus.

