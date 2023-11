PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zum Vortag unverändert notierte die PayPal-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 56,30 USD.

Die PayPal-Aktie wies um 01:59 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 56,30 USD. Bei 56,74 USD markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 55,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,79 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 11.456.893 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 88,63 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.11.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,30 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

