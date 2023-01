PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 72,80 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 72,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.652 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2022 auf bis zu 155,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 63,13 EUR. Abschläge von 15,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 03.11.2022. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.846,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.182,00 USD in den Büchern gestanden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 30.01.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie fester: Bundeskartellamt leitet Verfahren gegen PayPal ein

Börsenstar auf Rang eins: So viel spendeten die Milliardäre bei den US-Zwischenwahlen

Amazon bietet US-Kunden neue Zahlungsmethode an

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com