PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Mittwochmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 65,82 USD zu.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 65,82 USD zu. Bisher wurden heute 51.438 PayPal-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,63 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Gewinne von 34,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,66 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,98 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Erste Schätzungen: PayPal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse New York: NASDAQ 100 notiert am Montagnachmittag im Plus