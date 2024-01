PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 64,82 USD bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:08 Uhr die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 64,82 USD. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,99 USD zu. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,35 USD ab. Bei 65,90 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.127.426 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 88,63 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 22,48 Prozent sinken.

PayPal gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von PayPal.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

