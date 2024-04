PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 64,97 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,09 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 64,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 380.453 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,53 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 50,26 USD. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 22,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,03 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von PayPal.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,14 USD je PayPal-Aktie.

