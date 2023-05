PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel PayPal 57,62 EUR

-0,14% Charts

News

Analysen

Die PayPal-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 57,63 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,78 EUR zu. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 57,51 EUR. Mit einem Wert von 57,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.074 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 101,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 76,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2023 Kursverluste bis auf 55,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 08.05.2023. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,88 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 7.040,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.483,00 USD umgesetzt.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,95 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie trotzdem zweistellig im Minus: PayPal verdient mehr

Bitcoin und Co.: PayPal ermöglicht Venmo-Kunden Krypto-Transfers

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images