PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagmittag höher

Die Aktie von PayPal zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 73,16 USD zu.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 73,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.773 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,03 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 58,95 USD fiel das Papier am 27.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,42 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.040,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.483,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Am 31.07.2024 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,95 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

