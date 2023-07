PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 65,78 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 65,78 EUR nach oben. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,72 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.103 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 101,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 54,30 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.05.2023 (55,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,39 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.05.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.040,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.483,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,59 Prozent gesteigert.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,95 USD je Aktie.

