PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 61,41 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von PayPal gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 61,41 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 61,25 USD. Bei 61,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.068.904 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2022 bei 99,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Bei 57,29 USD fiel das Papier am 19.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 6,71 Prozent wieder erreichen.

PayPal gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.287,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.806,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 06.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie setzt Kursrutsch fort: Auch Investmentgesellschaft Elliott verliert Hoffnung und stößt PayPal-Millionenbeteiligung ab

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet