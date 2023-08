PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal legt am Donnerstagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 57,68 EUR zu.

Das Papier von PayPal legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 57,68 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 57,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,17 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.981 Stück gehandelt.

Bei 98,90 EUR erreichte der Titel am 16.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,46 Prozent. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 03.08.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.287,00 USD – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.806,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,96 USD im Jahr 2023 aus.

