PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag auf grünem Terrain
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 57,47 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 12:02 Uhr sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 57,47 EUR zu. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,64 EUR an. Bei 57,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 14.096 PayPal-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 36,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,70 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
Aktien von Google und PayPal im Blick: Strategische Partnerschaft bei KI-Funktionen
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr bedeutet
Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient
Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com
Nachrichten zu PayPal Inc
Analysen zu PayPal Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.02.2018
|PayPal Neutral
|BTIG Research
|10.01.2017
|PayPal Hold
|Loop Capital
|19.09.2016
|PayPal Hold
|Canaccord Adams
|27.05.2016
|PayPal Hold
|Needham & Company, LLC
|28.04.2016
|PayPal Sector Perform
|FBN Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.01.2016
|PayPal Sell
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen