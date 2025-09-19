DAX23.604 ±-0,0%ESt505.467 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,34 +0,8%Gold3.764 ±0,0%
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag auf grünem Terrain

24.09.25 12:05 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 57,47 EUR zu.

PayPal Inc
57,48 EUR 0,32 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Um 12:02 Uhr sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 57,47 EUR zu. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,64 EUR an. Bei 57,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 14.096 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 36,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,70 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 8,36 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. PayPal dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Aktien von Google und PayPal im Blick: Strategische Partnerschaft bei KI-Funktionen

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr bedeutet

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

In eigener Sache

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
