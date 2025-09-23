PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,25 EUR ab.

Die PayPal-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 57,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 57,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,50 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 323 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 59,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,26 USD je Aktie aus.

