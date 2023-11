PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 56,45 USD.

Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 56,45 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.503 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 57,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 10,98 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 01.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.418,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte PayPal am 30.01.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,98 USD je PayPal-Aktie.

