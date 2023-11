PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 55,94 USD.

Die PayPal-Aktie notierte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 55,94 USD. Bei 55,55 USD markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 56,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.689.218 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,17 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 01.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,98 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

