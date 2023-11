PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag nahezu unverändert

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die PayPal-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,62 EUR.

Die PayPal-Aktie zeigte sich um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,62 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 51,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die PayPal-Aktie sank bis auf 51,51 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 51,51 EUR. Bisher wurden heute 2.860 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 81,09 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 57,09 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (47,54 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 7,91 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 01.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.418,00 USD – ein Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.846,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

