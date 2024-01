PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die PayPal-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 63,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 36.598 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 88,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 39,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 50,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 26,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.418,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

