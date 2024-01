PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 58,49 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 09:21 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 58,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,55 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 25.223 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 81,09 EUR. 38,64 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,54 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,73 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 01.11.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.418,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,98 USD je Aktie belaufen.

