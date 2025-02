PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von PayPal

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,50 EUR ab.

Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 71,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 71,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 339 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,47 Prozent hinzugewinnen. Bei 52,44 EUR fiel das Papier am 27.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,66 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8,33 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8,03 Mrd. USD umgesetzt.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,04 USD je Aktie aus.

