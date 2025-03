PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

PayPal im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 65,97 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 65,97 EUR zu. Bei 65,97 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 65,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 543 PayPal-Aktien.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 27,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 52,44 EUR fiel das Papier am 27.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent auf 8,33 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,04 USD je Aktie.

