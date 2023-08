PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 60,99 USD nach oben.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 16:08 Uhr 0,5 Prozent. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,53 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,79 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.717.972 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 99,30 USD erreichte der Titel am 13.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 62,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 57,29 USD fiel das Papier am 19.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PayPal ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7.287,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.806,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 06.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,96 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

