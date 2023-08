PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 56,39 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,2 Prozent auf 56,39 EUR. Die PayPal-Aktie legte bis auf 56,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 56,25 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.863 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 98,90 EUR. 75,39 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,58 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Abschläge von 6,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,16 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.287,00 USD – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.806,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2023 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

