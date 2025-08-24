PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 59,60 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 59,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 59,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.554 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 52,92 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 18,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,26 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

