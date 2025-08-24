PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 59,13 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 59,13 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 59,13 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.135 PayPal-Aktien.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Abschläge von 17,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,36 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

