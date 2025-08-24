DAX24.260 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,90 +0,2%Gold3.363 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng schließt stark -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Bayer, RWE, Lucid, Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Top News
Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
PayPal im Blick

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag stärker

25.08.25 09:24 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 59,67 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,58 EUR -0,02 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 59,67 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,67 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,67 EUR. Zuletzt wechselten 623 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 52,74 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Abschläge von 18,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,26 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht

ING-Aktie fester: ING-Kunden erhalten Zugang zu PayPal-Konkurrent Wero

In eigener Sache

Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen