PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 59,67 EUR nach oben.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 59,67 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,67 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,67 EUR. Zuletzt wechselten 623 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 52,74 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Abschläge von 18,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,26 USD je PayPal-Aktie.

