PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagmittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 61,84 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die PayPal-Aktie um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 61,84 USD. Die PayPal-Aktie legte bis auf 62,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,58 USD ab. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 62,17 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 13.175.443 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,31 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Mit einem Kursverlust von 18,74 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 01.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.418,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,36 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

