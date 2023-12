PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal behauptet sich am Montagnachmittag

PayPal im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 61,84 USD.

Die PayPal-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 61,84 USD. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,73 USD an. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 61,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13.175.443 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 88,63 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,31 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,25 USD ab. Mit einem Kursverlust von 18,74 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 01.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start zu

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingefahren