PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 70,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 15:51 Uhr 0,8 Prozent. Die PayPal-Aktie legte bis auf 71,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 70,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.087 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,49 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,12 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,04 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

