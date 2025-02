PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

PayPal im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 70,93 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,21 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 645 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 28,49 Prozent wieder erreichen. Am 27.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 35,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,03 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,33 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

