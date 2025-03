PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 65,47 EUR.

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 65,47 EUR abwärts. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 65,43 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.061 PayPal-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 27.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 8,33 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,04 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

