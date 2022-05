PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagmittag im Plus

Um 26.05.2022 12:22:00 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 74,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 75,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,33 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 13.546 Stück.

Am 27.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 264,45 EUR an. 71,72 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,42 EUR am 12.05.2022. Mit Abgaben von 6,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 27.04.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.483,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.033,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Börsen: Unselige Mixtur für die Kurse

Hot Stocks heute: Netflix und PayPal

PayPal-Aktie nach Zahlen mit zweistelligem Kursplus: PayPal muss Gewinnrückgang verkraften

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com