PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 61,40 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 61,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 61,30 EUR. Bei 61,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 9.944 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 55,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,42 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.05.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.040,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.483,00 USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2023 4,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Hot Stocks heute: PayPal - Calls treiben die Aktie, News zu CHERRY und IBU-tec

PayPal-Aktie schließt an der NASDAQ im Plus: Erlöse aus KKR-Deal sollen Aktienrückkäufe finanzieren

PayPal-Aktie, Tesla-Aktie, Twitter und SpaceX: Auf diese Stationen kann Elon Musk zurückblicken