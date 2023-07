PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich PayPal

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 73,00 USD.

Anleger zeigten sich um 12:02 Uhr bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 73,00 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 7.525 Aktien.

Bei 103,03 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,14 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,95 USD. Dieser Wert wurde am 27.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 23,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.040,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.483,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 31.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,91 USD je Aktie belaufen.

