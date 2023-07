PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Vormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 65,98 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 65,98 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 65,71 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 65,94 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.166 Stück gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,50 EUR an. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 35,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.05.2023 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,59 Prozent auf 7.040,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.483,00 USD erwirtschaftet worden.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 31.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

