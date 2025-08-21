DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.264 ±-0,0%Nas21.463 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1650 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Kursverlauf

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Nachmittag fester

26.08.25 16:10 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 60,10 EUR.

PayPal Inc
59,63 EUR -0,12 EUR -0,20%
Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 60,10 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,10 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.782 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Gewinne von 51,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen