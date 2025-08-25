DAX24.163 -0,5%ESt505.392 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,21 -0,8%Gold3.378 +0,3%
Aktienkurs aktuell

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag im Minusbereich

26.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 59,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,56 EUR -0,19 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 59,56 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,56 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 837 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 34,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 22,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,26 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

