PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 58,36 USD.

Die Aktie verlor um 11:58 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 58,36 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.970 Stück gehandelt.

Am 07.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,57 USD an. Gewinne von 63,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.08.2023 bei 57,29 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.287,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.806,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 06.11.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,95 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

Neues "Sell"-Feature: MetaMask führt neue Verkaufsfunktion in Wallet ein

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in PayPal eingebracht