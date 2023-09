PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 58,70 USD nach.

Um 16:07 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 58,70 USD. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,23 USD ab. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 58,30 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.181.404 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 95,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,82 Prozent hinzugewinnen. Am 19.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 57,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,39 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.287,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.806,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

Neues "Sell"-Feature: MetaMask führt neue Verkaufsfunktion in Wallet ein

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in PayPal eingebracht