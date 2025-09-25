PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Bei der PayPal-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 57,25 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:40 Uhr die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 57,25 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,40 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,11 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,30 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.885 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 37,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 15,28 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,26 USD je Aktie.

