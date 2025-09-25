PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag nahe Nulllinie

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Mit einem Kurs von 57,30 EUR zeigte sich die PayPal-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die PayPal-Aktie um 09:04 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 57,30 EUR. Die PayPal-Aktie legte bis auf 57,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 57,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 189 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 37,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,36 Mrd. USD – ein Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

