PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 61,93 USD.

Das Papier von PayPal konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 61,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 61,88 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.167 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,50 USD erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 23,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 57,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start zu

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingefahren