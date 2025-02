PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 68,97 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 68,97 EUR ab. Die PayPal-Aktie sank bis auf 68,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 403 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,14 Prozent. Am 27.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 52,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,97 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Kahlschlag bei Tech-Größen im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im vierten Quartal 2024

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren