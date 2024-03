PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 66,61 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der PayPal-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 66,61 USD. Bei 68,21 USD erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 66,21 USD. Bei 67,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 782.369 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,94 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,26 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 32,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

PayPal veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.026,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.383,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,13 USD je PayPal-Aktie.

