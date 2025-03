PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich PayPal

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 65,18 EUR.

Die PayPal-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 65,18 EUR. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 65,18 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,18 EUR. Bisher wurden heute 52 PayPal-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.07.2024 bei 52,44 EUR. Mit Abgaben von 19,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 04.02.2025. Das EPS belief sich auf 1,12 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,04 USD je Aktie aus.

