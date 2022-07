PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochmittag mit Kursfeuerwerk

Um 27.07.2022 12:22:00 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 80,14 EUR nach oben. Bei 81,26 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.889 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 69,28 Prozent wieder erreichen. Bei 64,90 EUR fiel das Papier am 30.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 23,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 27.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.483,00 USD – ein Plus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.033,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,83 USD je Aktie belaufen.

