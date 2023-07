PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von PayPal. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:54 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 74,33 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 11.214 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 103,03 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,95 USD am 27.05.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 26,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 08.05.2023. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.040,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.483,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,91 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

