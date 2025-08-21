PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag gefragt

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 60,42 EUR.

Die PayPal-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 60,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 60,52 EUR. Bei 60,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.096 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 50,84 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 19,73 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,26 USD je PayPal-Aktie.

