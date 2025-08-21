PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 59,79 EUR.
Die PayPal-Aktie musste um 20:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 59,79 EUR abwärts. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 58,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,41 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.201 PayPal-Aktien.
Am 17.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 34,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.
Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,26 USD je PayPal-Aktie.
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht
ING-Aktie fester: ING-Kunden erhalten Zugang zu PayPal-Konkurrent Wero
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
